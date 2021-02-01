Словакия хочет усилить карантин: рассматривают выход из дома по SMS

Фото: Марек Крайчи (facebook.com krajci marek)

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи допустил усиление комендантского часа в стране, введенной для противодействия распространению коронавирус. Рассматривается введение SMS-подтверждения для выхода из дома.

Об этом сообщил словацкое агентство Noviny.

Как пояснил Крайчи, в случае введения такого ограничения гражданам для выхода из дома придется заполнять форму через SMS-сообщение, которую будут рассматривать правоохранители в штабе борьбы с COVID-19. После рассмотрения штаб будет отправлять гражданину уведомление с отказом или разрешением на нарушение комендантского времени на определенный период.

"У нас сейчас серьезная ситуация, поскольку у нас комендантский час, относительно очень суровый, но, вероятно, распространенность британского штамма коронавируса очень высокая", - заявил он.

Министр добавил, что в понедельник приказал Управлению общественного здравоохранения немедленно начать проверку всех ПЦР-тестов, чтобы определить, "в чем проблема".

Напомним, в начале января в Словакии обнаружили мутировавший коронавирус. У жителей восточных районов страны подтвердили "британский" штамм коронавируса.

Кроме того, в середине января правительство Словакии решило снова проверить всех граждан на COVID-19. Вместе с тем власти Словакии с 26 января по 7 февраля запретили выходить из домов тем, у кого нет отрицательных тестов на коронавирус.