Словаки збирають гроші на зброю для України в рамках чеської ініціативи

Чеська ініціатива

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, проте для їхньої передачі потрібне фінансування.

Зокрема, Україна може отримати 1,5 мільйона артилерійських снарядів протягом року в рамках чеської ініціативи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.