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Словаки збирають гроші на зброю для України в рамках чеської ініціативи

Фото: словаки збирають гроші на боєприпаси для України (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Словаки не погодилися з позицією свого уряду щодо чеської ініціативи, і вирішили самостійно зібрати гроші на боєприпаси для України. Лише за декілька днів було зібрано майже 700 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurastiv.

Уряд Словаччини не підтримав чеську ініціативу, тому словаки взяли справу у свої руки. 

Чеська ініціатива

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, проте для їхньої передачі потрібне фінансування.

Зокрема, Україна може отримати 1,5 мільйона артилерійських снарядів протягом року в рамках чеської ініціативи.

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