Словаки собирают деньги на оружие для Украины в рамках чешской инициативы

Чешская инициатива

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, однако для их передачи нужно финансирование.

В частности Украина может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в течение года в рамках чешской инициативы.

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