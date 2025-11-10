У Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали десятки людей

Як пише ЗМІ, зіткнення сталося на залізничному коридорі між Братиславою та містом Пензинок. Про інцидент стало відомо о 19:31.

За даними поліції та МВС Словаччини, аварія трапилася після того, як один поїзд врізався в задню частину іншого. Потяги, що зіткнулися, - Tatran 620 і Rex 1814.

Фото: рятувальники на місці події в Словаччині (facebook.com/ministerstvovnutraSR)

Глава МВС Шутай Ешток розповів, що в поїздах на момент удару перебувало близько 800 осіб, і обидва поїзди, за його словами, були "повні студентів". Один із них прямував зі східної частини країни, а інший - із Нітри.

Після інциденту 11 постраждалих доправили в лікарню Братислави, а ще десятки людей дістали легкі травми.

Начальник Пожежно-рятувальної служби Словаччини Адріан Міфковіч повідомив, що у більшості постраждалих перевага - переломи та забої. При цьому він попередив, що можуть бути й відстрочені травми, зокрема, шийного відділу хребта.

"Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки поїзда, деякі симптоми можуть проявитися навіть наступного дня", - пояснив він.

На подію також відреагував словацький президент Петер Пеллегріні.

"Бажаю всім постраждалим у зіткненні поїздів під Пезінком якомога менше страждань і якнайшвидшого одужання. Дякую всім рятувальним службам за професійне втручання", - сказав глава держави.

На місці продовжують працювати рятувальники, поліція і медики.