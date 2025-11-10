UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Словаччині зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали десятки людей

Фото: поїзди, які зіткнулися у Словаччині (facebook.com/ministerstvovnutraSR)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 9 листопада, у Словаччині зіткнулися два пасажирські поїзди, в яких було багато студентів. Унаслідок інциденту десятки людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk.

Як пише ЗМІ, зіткнення сталося на залізничному коридорі між Братиславою та містом Пензинок. Про інцидент стало відомо о 19:31.

За даними поліції та МВС Словаччини, аварія трапилася після того, як один поїзд врізався в задню частину іншого. Потяги, що зіткнулися, - Tatran 620 і Rex 1814.

Фото: рятувальники на місці події в Словаччині (facebook.com/ministerstvovnutraSR)

Глава МВС Шутай Ешток розповів, що в поїздах на момент удару перебувало близько 800 осіб, і обидва поїзди, за його словами, були "повні студентів". Один із них прямував зі східної частини країни, а інший - із Нітри.

Після інциденту 11 постраждалих доправили в лікарню Братислави, а ще десятки людей дістали легкі травми.

Начальник Пожежно-рятувальної служби Словаччини Адріан Міфковіч повідомив, що у більшості постраждалих перевага - переломи та забої. При цьому він попередив, що можуть бути й відстрочені травми, зокрема, шийного відділу хребта.

"Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки поїзда, деякі симптоми можуть проявитися навіть наступного дня", - пояснив він.

На подію також відреагував словацький президент Петер Пеллегріні.

"Бажаю всім постраждалим у зіткненні поїздів під Пезінком якомога менше страждань і якнайшвидшого одужання. Дякую всім рятувальним службам за професійне втручання", - сказав глава держави.

На місці продовжують працювати рятувальники, поліція і медики.

Нагадаємо, лише місяцем раніше, 13 жовтня, у Словаччині теж зіткнулися швидкісні поїзди. Інцидент стався біля словацького села Яблонов-над-Турньоу.

Місцеві ЗМІ писали, що внаслідок зіткнення постраждали близько 100 осіб. Зокрема, була цифра про 91 постраждалого, хоча спочатку повідомлялося про майже 70 постраждалих.

Пізніше в МВС країни розповіли, що за попередніми даними, аварія могла статися через людський фактор.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поїзди