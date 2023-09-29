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У Словаччині зібрали гроші на машину для розмінування для України

Словаччина, П'ятниця 29 вересня 2023 16:10
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У Словаччині зібрали гроші на машину для розмінування для України Фото: У Словаччині зібрали гроші на машину Bozena-5 для розмінування України (defence-ua.com)
Автор: РБК-Україна

Громадяни Словаччини зібрали кошти на придбання машини для розмінування Bozena-5. Її передадуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ України.

"Кошти на придбання машини для розмінування Bozena-5 для України збирали зусиллями Посольства України в Словацькій Республіці, словацького об’єднання Mier Ukrajine та організації Darček pre Putina", - повідомили у МЗС України.

Виробник машин для розмінування The Way Industries виготовить Bozena-5 та відправить в Україну до кінця 2023 року.

Характеристики Bozena-5

Bozena-5 - це гусенична дистанційно керована машина словацького виробництва, призначена для ліквідації мін. Вона розміновує різні типи мін, включаючи протитанкові, протипіхотні та протитанкові міни-пастки. Система також може використовуватися для виявлення та знешкодження СВП.

Bozena-5 використовується як на звичайній місцевості, так і в межах населених пунктів, щоб прибрати вибухонебезпечні предмети після активних бойових дій.

Процес розмінування контролює оператор із броньованої кабіни, яка захищена від пошкоджень при детонації боєприпасів броньованим щитом, розташованим у передній частині машини.

Маса машини складає 12,5 тонн. Довжина машини складає 8,5 метрів, ширина - 2,5 метри та висота - 3,5 метри.

У 2022 році Словаччина передала Україні 10 систем Bozena-5. Системи використовують українські сапери для розмінування території, замінованої російськими військами.

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