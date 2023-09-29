В Словакии собрали деньги на машину для разминирования Украины

Граждане Словакии собрали средства для приобретения машины для разминирования Bozena-5. Ее передадут Украине.

"Средства на приобретение машины для разминирования Bozena-5 для Украины собирали усилиями Посольства Украины в Словацкой Республике, словацкого объединения Mier Ukrajine и организации Darček pre Putina", - сообщили в МИД Украины.

Производитель машин для разминирования The Way Industries произведет Bozena-5 и отправит в Украину до конца 2023 года.

Характеристики Bozena-5

Bozena-5 – это гусеничная дистанционно управляемая машина словацкого производства, предназначенная для ликвидации мин. Она разминирует различные типы мин, включая противотанковые, противопехотные и противотанковые мины-ловушки. Система также может использоваться для обнаружения и обезвреживания СВП.

Bozena-5 используется как в обычной местности, так и в пределах населенных пунктов, для уборки взрывоопасных предметов после активных боевых действий.

Процесс разминирования контролирует оператор из бронированной кабины, защищенной от повреждений при детонации боеприпасов бронированным щитом, расположенным в передней части машины.

Масса машины составляет 12,5 тонны. Длина машины составляет 8,5 метров, ширина - 2,5 метра и высота - 3,5 метра.

В 2022 году Словакия передала Украине 10 систем Bozena-5. Системы используют украинские саперы для разминирования территории, заминированной российскими войсками.