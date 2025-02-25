ua en ru
Вт, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Словаччині заявили, що Україна має повернути 3,5 млрд євро допомоги

Словаччина, Вівторок 25 лютого 2025 17:40
UA EN RU
У Словаччині заявили, що Україна має повернути 3,5 млрд євро допомоги Фото: заступник спікера Національної ради Словаччини Андрей Данко (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Заступник спікера Національної ради Словаччини Андрей Данко заявив, що Україна має повернути країні 3,5 мільярди євро. За його словами, саме стільки попередні уряди надали українцям у вигляді допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода", яке цитує відеозвернення Андрея Данко.

У своєму зверненні голова Словацької національної партії Данко згадав про угоду щодо українських корисних копалин, яку готують між Україною і США. Політик підкреслив, що Трамп хоче повернути гроші, які адміністрація Байдена виділяла на допомогу.

"Якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина не може мовчати", - підкреслив Данко.

Політик стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди, мовляв, починають прозрівати.

"Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали", - вважає словацький політик.

Нагадаємо, влада Словаччини вирішила відмовити Україні у наданні нової військової допомоги у жовтні 2023 року. Тоді уряд країни очолив проросійський прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Він заявив, що не лише зупинить військові поставки в Україну, але й не підтримуватиме санкції проти Росії.

Угода між Україною та США

Вашингтон запропонував Україні угоду щодо рідкісноземельних металів, яка передбачала створення спеціального фонду на 500 млрд доларів. Саме на неї посилається Данко у своєму зверненні.

США планували отримати економічні та управлінські права в цьому фонді, а доходи від продажу ресурсів мали б використовуватися як спосіб "відшкодування" американської допомоги. Володимир Зеленський наголосив, що обсяг підтримки з боку США становив 100 млрд доларів і вона не може вважатися боргом.

За даними NBC News, у Трампа пропонували Україні передати США 50% прав на рідкісноземельні метали, а також висловили готовність розмістити американські війська для охорони копалин.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вчора заявила, що переговори між Україною та США щодо цього питання перебувають на фінальній стадії.

Водночас Axios дізнався нові деталі драфту угоди між США та Україною щодо "рідкісноземів".

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році