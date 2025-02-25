У Словаччині заявили, що Україна має повернути 3,5 млрд євро допомоги
Заступник спікера Національної ради Словаччини Андрей Данко заявив, що Україна має повернути країні 3,5 мільярди євро. За його словами, саме стільки попередні уряди надали українцям у вигляді допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода", яке цитує відеозвернення Андрея Данко.
У своєму зверненні голова Словацької національної партії Данко згадав про угоду щодо українських корисних копалин, яку готують між Україною і США. Політик підкреслив, що Трамп хоче повернути гроші, які адміністрація Байдена виділяла на допомогу.
"Якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина не може мовчати", - підкреслив Данко.
Політик стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди, мовляв, починають прозрівати.
"Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали", - вважає словацький політик.
Нагадаємо, влада Словаччини вирішила відмовити Україні у наданні нової військової допомоги у жовтні 2023 року. Тоді уряд країни очолив проросійський прем’єр-міністр Роберт Фіцо. Він заявив, що не лише зупинить військові поставки в Україну, але й не підтримуватиме санкції проти Росії.
Угода між Україною та США
Вашингтон запропонував Україні угоду щодо рідкісноземельних металів, яка передбачала створення спеціального фонду на 500 млрд доларів. Саме на неї посилається Данко у своєму зверненні.
США планували отримати економічні та управлінські права в цьому фонді, а доходи від продажу ресурсів мали б використовуватися як спосіб "відшкодування" американської допомоги. Володимир Зеленський наголосив, що обсяг підтримки з боку США становив 100 млрд доларів і вона не може вважатися боргом.
За даними NBC News, у Трампа пропонували Україні передати США 50% прав на рідкісноземельні метали, а також висловили готовність розмістити американські війська для охорони копалин.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вчора заявила, що переговори між Україною та США щодо цього питання перебувають на фінальній стадії.
Водночас Axios дізнався нові деталі драфту угоди між США та Україною щодо "рідкісноземів".