У Словаччині заявили, що готові провести саміт миру у себе і пропонували це Путіну

"Словаччина послідовно просуває мирні рішення, і ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи. Тому цього року я також брав участь у саміті миру в Швейцарії. Усі учасники погодилися з тим, що наш уряд просуває, що подальші мирні переговори мають відбуватися за участю всіх сторін, включаючи Росію", - сказав міністр.

За його словами, підготовка другого саміту миру відбуватиметься на різних рівнях, а Словаччина нібито кілька разів заявляла, що пропонує свою територію як місце проведення.

"У цьому контексті ми сприймаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині як позитивний сигнал для якнайшвидшого завершення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", - заявив глава МЗС.

Бланар також додав, що словацький уряд пропонував українській стороні провести мирний саміт у Словаччині на спільній міжурядовій зустрічі на початку жовтня в Ужгороді.