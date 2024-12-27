В Словакии заявили, что готовы провести саммит мира у себя и предлагали это Путину

"Словакия последовательно продвигает мирные решения, и мы поддерживаем любые мирные инициативы. Поэтому в этом году я также участвовал в саммите мира в Швейцарии. Все участники согласились с тем, что наше правительство продвигает, что дальнейшие мирные переговоры должны происходить с участием всех сторон, включая Россию", - сказал министр.

По его словам, подготовка второго саммита мира будет происходить на разных уровнях, а Словакия якобы несколько раз заявляла, что предлагает свою территорию как место проведения.

"В этом контексте мы воспринимаем заявление российского президента, который признал, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии как позитивный сигнал для скорейшего завершения этой войны, кровопролития и разрушений", - заявил глава МИД.

Бланар также добавил, что словацкое правительство предлагало украинской стороне провести мирный саммит в Словакии на совместной межправительственной встрече в начале октября в Ужгороде.