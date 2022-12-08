У Словаччині заявили про плани виготовляти боєприпаси для України

Словаччина має намір налагодити виробництво боєприпасів у країні, які планується передавати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави МЗС Словаччини Растислава Качера під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Центр (з технічного обслуговування техніки України - ред.) - це один з пріоритетів. Ми зробимо все, щоб він запрацював якнайшвидше. Але ми ще й говоримо, як запустити наші виробничі потужності та виробляти боєприпаси необхідних калібрів - 120 мм, 155 мм. Ми маємо ці потужності та запустити їх - це перший наш пріоритет", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявляла, що її країна створить у Словаччині сервісний центр для обслуговування та ремонту озброєння, яке вона постачала Україні.

Також ми писали, що Словаччина схвалила новий пакет допомоги Україні.

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