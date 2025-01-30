У Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту"

У Словаччині затримали українця у зв'язку з нібито "загрозою державного перевороту". Йому загрожує депортація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.
За словами голови поліції Яни Машкарови після засідання комітету з питань оборони та безпеки, затриманий перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється "адміністративне видворення".
Голова комітету з питань оборони та безпеки Ріхард Глюк відзначив, що депортація є найбільшим покаранням для затриманого, оскільки в Україні його нібито "затримають та відправлять в армію".
Тим часом опозиційний депутат Юрай Крула вважає, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.
"Якщо готується якийсь переворот, а це має означати, що є якась хунта, яка силою візьме владу, то це вимагало б, як мінімум, надсекретності", - пояснив народний депутат.
Зокрема він не розуміє, як державний переворот могла б здійснити одна людина.
Відносини між Україною та Словаччиною після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зазнали змін. Після приходу до влади уряду Роберта Фіцо риторика країни стала більш проросійською, а військова допомога Україні була припинена. Чинний голова уряду вже неодноразово відзначався скандальними заявами.
25 січня Фіцо заявив, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни. Міністерство закордонних справ (МЗС) України, у відповідь, назвало це спробою перекласти на Київ відповідальність за провали у внутрішній політиці.
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