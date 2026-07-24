У Словаччині затримали ексголову ФФУ Павелка
Словаччина арештувала ексголову Федерації футболу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка у Telegram.
За даними джерела РБК-Україна, йдеться про Андрія Павелка, експрезидента Федерації футболу України.
Павелка арештували у Словаччині
У Братиславі затримано колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували українські правоохоронні органи, зазначив Кравченко.
"Він роками переховувався від українського правосуддя. Але міжнародний розшук і ефективна співпраця з іноземними партнерами дали результат", - уточнив він.
За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури.
Для цього укладалися фіктивні договори на постачання:
- морепродуктів,
- елітних сортів чаю і кави,
- електрообладнання, які існували лише на папері.
Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.
Павелка чекає екстрадиція в Україну
Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції.
Кравченко направив до компетентних органів Словацької Республіки лист про:
- намір звернутися із запитом про видачу цієї особи,
- застосування тимчасового арешту.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року колишнього очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка офіційно оголошено в розшук.
Після обрання на пост голови УАФ Андрій Шевченко анонсував аудит очолюваної організації. У квітні 2024 року його попередні результати виявили відтік активів УАФ у розмірі понад 1,3 млрд гривень за період діяльності керівництва Андрія Павелка.