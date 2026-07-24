У Словаччині затримали ексголову ФФУ Павелка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка у Telegram.

За даними джерела РБК-Україна, йдеться про Андрія Павелка, експрезидента Федерації футболу України.

Павелка арештували у Словаччині

У Братиславі затримано колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували українські правоохоронні органи, зазначив Кравченко.

"Він роками переховувався від українського правосуддя. Але міжнародний розшук і ефективна співпраця з іноземними партнерами дали результат", - уточнив він.

За даними слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури.

Для цього укладалися фіктивні договори на постачання:

морепродуктів,

елітних сортів чаю і кави,

електрообладнання, які існували лише на папері.

Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Павелка чекає екстрадиція в Україну

Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції.

Кравченко направив до компетентних органів Словацької Республіки лист про: