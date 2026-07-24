В Словакии задержали экс-председателя ФФУ Павелко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального прокурора Руслана Кравченко в Telegram.

По данным источника РБК-Украина, речь идет об Андрее Павелко, экс-президенте Федерации футбола Украины.

Павелко был арестован в Словакии

В Братиславе задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины, которого разыскивали украинские правоохранительные органы, отметил Кравченко.

"Он годами скрывался от украинского правосудия. Но международный розыск и эффективное сотрудничество с иностранными партнерами дали результат", – уточнил он.

По данным следствия, он организовал схему вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры.

Для этого заключались фиктивные договоры на поставку:

морепродуктов,

элитных сортов чая и кофе,

электрооборудования, которые существовали только на бумаге.

Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные центры понесли многомиллионный ущерб.

Павелко ждет экстрадиция в Украине

Офис Генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции.

Кравченко направил в компетентные органы Словацкой Республики письмо о: