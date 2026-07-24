В Словакии задержали экс-председателя ФФУ Павелко
Словакия арестовала экс-главу Федерации футбола Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального прокурора Руслана Кравченко в Telegram.
По данным источника РБК-Украина, речь идет об Андрее Павелко, экс-президенте Федерации футбола Украины.
Павелко был арестован в Словакии
В Братиславе задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины, которого разыскивали украинские правоохранительные органы, отметил Кравченко.
"Он годами скрывался от украинского правосудия. Но международный розыск и эффективное сотрудничество с иностранными партнерами дали результат", – уточнил он.
По данным следствия, он организовал схему вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры.
Для этого заключались фиктивные договоры на поставку:
- морепродуктов,
- элитных сортов чая и кофе,
- электрооборудования, которые существовали только на бумаге.
Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные центры понесли многомиллионный ущерб.
Павелко ждет экстрадиция в Украине
Офис Генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции.
Кравченко направил в компетентные органы Словацкой Республики письмо о:
- намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица,
- применении временного ареста.
Напомним, в конце 2025 года бывший глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко официально объявлен в розыск.
После избрания на пост главы УАФ Андрей Шевченко анонсировал аудит возглавляемой организации. В апреле 2024 года его предварительные результаты выявили отток активов УАФ в размере более 1,3 млрд. гривен за период деятельности руководства Андрея Павелко.