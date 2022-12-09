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У Словаччині на запит Росії затримали солдата ЗСУ: коментар МЗС України

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Братислава, П'ятниця 09 грудня 2022 21:24
У Словаччині на запит Росії затримали солдата ЗСУ: коментар МЗС України Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Посольство України в Братиславі займається справою військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубріліна, який 14 жовтня був затриманий у Словаччині на запит РФ.

Про це заявив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна.

"З огляду на те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів утруднений. Водночас, наші дипломати сприяють через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт. Востаннє вони спілкувалися 6 грудня Українські консули запропонували дружині надати підтримку у її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком", - зазначив Ніколенко.

За його словами, посольство зараз взаємодіє зі словацькими правоохоронними органами у контексті підготовки до розгляду запиту РФ у суді. Альберт Зубрилін забезпечений адвокатом. Умови його утримання є прийнятними. Справа захисника України у МЗС тримається на особливому контролі.

Раніше РБК-Україна писала, що 9 листопада 2019 року у Польщі затримали українського активіста та співробітника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено на запит Російської Федерації.

Також повідомлялося, що у березні 2020 року екс-командира "Айдара" Сергія Мельничука на кордоні в Греції.

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