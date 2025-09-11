У Словаччині задумалися про обов'язкову військову службу через війну в Україні та Орбана

Міністр спорту і туризму Словаччини Рудольф Гуляк вважає, що в Словаччині необхідно ввести обов'язкову військову службу. Одна з причин - війна РФ проти України.
Як передає РБК-Україна, заяву Гуляка наводить Noviny.
Глава мінспорту Словаччини хоче залучити політиків, військових і громадськість до обговорення можливої реформи служби.
"За межами нашої держави вирує війна, російські безпілотники залітають у Польщу, а прем'єр-міністр сусідньої держави марить про велику Угорщину. Держава, яка не може захистити свої кордони, не має права на існування", - наголосив міністр.
Він додав, що ситуація в Словаччині тривожна, оскільки у країни немає власної системи протиповітряної оборони.
Гуляк запропонував, щоб після досягнення 18-річного віку словаки проходили як мінімум тримісячну службу, при цьому проходити її можна було б поблизу місця проживання.
Глава мінспорту додав, що такий захід "дорогий, але необхідний". Він хоче, щоб у Словаччині створили армію за зразком швейцарської (там діє обов'язкова військова служба для чоловіків і добровільна для жінок).
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не відкидав, що його країна може почати призов жінок до Бундесверу.
За його словами, такий захід може знадобитися через російську загрозу для Європи.