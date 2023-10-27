У Словаччині уточнили, що виступають не проти всієї військової допомоги Україні

Пеллегріні висловився за те, щоб дозволити продовжувати виконувати замовлення, зроблені на комерційній основі.

"Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості", - заявив він.

Оборонна промисловість Словаччини, як і інших країн центральної та східної Європи, переживає підйом на тлі зусиль з надання допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Прем'єр Словаччини проти допомоги Україні

Новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Глава уряду Словаччини підтвердив відмову від допомоги Україні під час виступу перед членами парламентського комітету з питань європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня.

Також він висловив думку, що на даному етапі широкомасштабної війни РФ у Москви "більші територіальні досягнення, ніж Україна".

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від військової допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

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