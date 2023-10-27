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В Словакии уточнили, что выступают не против всей военной помощи Украине

Фото: спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Обещание нового правительства Словакии прекратить военную помощь Украине должно коснуться только военных поставок, но не коммерческих продаж.

Об этом заявил спикер парламента Словакии и лидер левоцентристской партии "Хлас" Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пеллегрини высказался за то, чтобы разрешить продолжать выполнять заказы, сделанные на коммерческой основе.

"Если кто-то заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", - заявил он. 

Оборонная промышленность Словакии, как и других стран центральной и восточной Европы, переживает подъем на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

Премьер Словакии против помощи Украине

Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Глава правительства Словакии подтвердил отказ от помощи Украине во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

Также он выразил мнение, что на данном этапе широкомасштабной войны РФ у Москвы "большие территориальные достижения, чем у Украины".

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от военной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

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