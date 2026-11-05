У Словаччині сталася бійка між українськими військовими, один із них загинув

Двоє українських військових побилися в готелі у Словаччині, внаслідок чого один із них загинув. Інцидент стався у місті Тренчин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nový Čas .

Бійка сталася в одному з готелів Тренчина, де цими днями проходить саміт президентів Вишеградської групи.

У конфлікті брали участь двоє українських солдатів, які є військовослужбовцями повітряних сил та проходять навчання у Словаччині.

Під час нападу 53-річний чоловік завдав ножових поранень своєму колезі та співвітчизнику, якому також було 53 роки. Постраждалий отримав тяжкі травми.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги. Медикам вдалося реанімувати солдата, проте він помер від отриманих травм під час транспортування до лікарні.

Речниця поліції Тренчинського регіону Петра Кленкова повідомила, що правоохоронці оперативно прибули на виклик і підтвердили факт інциденту.

У зв'язку з нападом поліція затримала підозрюваного та обмежила його свободу.

Справу передано слідчому відділу кримінальної поліції Регіонального управління в Тренчині. Наразі тривають необхідні процесуальні дії для з'ясування всіх обставин події.