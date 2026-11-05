ua en ru
Чт, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Словаччині сталася бійка між українськими військовими, один із них загинув

17:35 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Словаччині сталася бійка між українськими військовими, один із них загинув Фото: український військовий загинув від ножового поранення у Тренчині (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Двоє українських військових побилися в готелі у Словаччині, внаслідок чого один із них загинув. Інцидент стався у місті Тренчин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nový Čas.

Бійка сталася в одному з готелів Тренчина, де цими днями проходить саміт президентів Вишеградської групи.

У конфлікті брали участь двоє українських солдатів, які є військовослужбовцями повітряних сил та проходять навчання у Словаччині.

Під час нападу 53-річний чоловік завдав ножових поранень своєму колезі та співвітчизнику, якому також було 53 роки. Постраждалий отримав тяжкі травми.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги. Медикам вдалося реанімувати солдата, проте він помер від отриманих травм під час транспортування до лікарні.

Речниця поліції Тренчинського регіону Петра Кленкова повідомила, що правоохоронці оперативно прибули на виклик і підтвердили факт інциденту.

У зв'язку з нападом поліція затримала підозрюваного та обмежила його свободу.

Справу передано слідчому відділу кримінальної поліції Регіонального управління в Тренчині. Наразі тривають необхідні процесуальні дії для з'ясування всіх обставин події.

Конфлікт в Борщагівці

Нагадаємо, Раду закликали розібратися в публічних конфліктах між силовими та правоохоронними структурами.

Політолог Валерій Клочок наголосив на необхідності створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді для з'ясування причин таких протистоянь.

Також зазначалося, що інцидент у Петропавлівській Борщагівці, який стався в понеділок, 2 листопада, відбувся не без стороннього впливу, а на його ініціаторів чекає невідворотне покарання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України сканал Повітряні сили України
Новини
Чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва": пояснення Харченка
Чому в Києві найскладніше зі світлом, а електротранспорт - "перша жертва": пояснення Харченка
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так