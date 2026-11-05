ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Словакии произошла потасовка между украинскими военными, один из них погиб

17:35 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Словакии произошла потасовка между украинскими военными, один из них погиб Фото: украинский военный погиб от ножевого ранения в Тренчине (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Двое украинских военных подрались в гостинице в Словакии, в результате чего один из них погиб. Инцидент произошел в городе Тренчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nový Čas.

Драка произошла в одной из гостиниц Тренчина, где на днях проходит саммит президентов Вышеградской группы.

В конфликте принимали участие два украинских солдата, которые являются военнослужащими воздушных сил и проходят обучение в Словакии.

Во время нападения 53-летний мужчина нанес ножевые ранения своему коллеге и соотечественнику, которому также было 53 года. Пострадавший получил тяжелые травмы.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медикам удалось реанимировать солдата, однако он скончался от полученных травм во время транспортировки в больницу.

Пресс-секретарь полиции Тренчинского региона Петра Кленкова сообщила, что правоохранители оперативно прибыли на вызов и подтвердили факт инцидента.

В связи с нападением полиция задержала подозреваемого и ограничила его свободу.

Дело передано следственному отделу криминальной полиции Регионального управления в Тренчине. В настоящее время продолжаются процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Конфликт в Борщаговке

Напомним, Раду призвали разобраться в публичных конфликтах между силовыми и правоохранительными структурами.

Политолог Валерий Клочок отметил необходимость создания временной следственной комиссии в Верховной Раде для выяснения причин таких противостояний.

Также отмечалось, что произошедший в понедельник 2 ноября инцидент в Петропавловской Борщаговке произошел не без постороннего влияния, а его инициаторов ждет неотвратимое наказание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины сканал Воздушные силы Украины
Новости
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так