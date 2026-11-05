Раду закликали розібратися в конфліктах між силовиками

Верховну Раду закликали створити тимчасову слідчу комісію для з'ясування причин публічних конфліктів між силовими та правоохоронними структурами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис політолога Валерія Клочка у Facebook.

Експерт, зокрема, звернув увагу на ситуацію навколо Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) та Головного управління розвідки (ГУР).

За його словами, замість демонстрації єдності та злагодженої роботи державних органів суспільство спостерігає публічні суперечки та взаємні претензії між представниками силових структур.

"Поки українські військові стримують ворога на фронті, всередині країни дедалі частіше спалахують конфлікти між силовими структурами, покликаними забезпечувати її безпеку і правопорядок", - написав політолог.

Він наголосив, що правоохоронна система не повинна перетворюватися на майданчик для боротьби за вплив, повноваження та реалізації особистих амбіцій.

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У зв'язку з цим Клочок закликав Верховну Раду долучитися до з'ясування обставин таких ситуацій і створити тимчасову слідчу комісію.

"Український парламент більше не може залишатися осторонь. Необхідно створити тимчасову слідчу комісію та детально розібратися у справжніх причинах цих конфліктів", - зазначив він.

Окремо політолог звернув увагу на можливі наслідки публічних суперечок для репутації державних інституцій. На його думку, взаємні претензії між відомствами можуть негативно впливати на сприйняття держави суспільством.

"Досить спостерігати за тим, як державні інституції дискредитують одна одну, а разом з цим всю державу! Бо в умовах війни будь-яке внутрішнє протистояння грає лише на руку ворогу!" - підсумував Клочок.