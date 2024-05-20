У Словаччині розповіли про стан Фіцо після замаху

Замах на Фіцо

15 травня словацький письменник Юрай Цинтула намагався вбити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У політика вистрілили з пістолета близько п'яти разів, після чого його доправили в лікарню на вертольоті.

Докладніше про замах і які можуть бути мотиви у нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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