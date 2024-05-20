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У Словаччині розповіли про стан Фіцо після замаху

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо залишається під наглядом медичного персоналу в Університетській лікарні імені Ф. Д. Рузвельта в Банській Бистриці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Лікарня Рузвельта в понеділок уранці дала коротку заяву про поточний стан прем'єр-міністра Роберта Фіцо. 

"Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабільний. Його стан клінічно поліпшується, він спілкується, запальні показники повільно знижуються", - заявили медики. 

Питання про переведення прем'єр-міністра в інший медичний заклад поки що не розглядається.

Замах на Фіцо

15 травня словацький письменник Юрай Цинтула намагався вбити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. У політика вистрілили з пістолета близько п'яти разів, після чого його доправили в лікарню на вертольоті.

Докладніше про замах і які можуть бути мотиви у нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Роберт Фіцо