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В Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается под присмотром медицинского персонала в Университетской больнице имени Ф. Д. Рузвельта в Банской Быстрице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Больница Рузвельта в понедельник утром дала краткое заявление о текущем состоянии премьер-министра Роберта Фицо. 

"После сегодняшней консультации состояние пациента стабильное. Его состояние клинически улучшается, он общается, воспалительные показатели медленно снижаются", - заявили медики. 

Вопрос о переводе премьер-министра в другое медицинское учреждение пока не рассматривается.

Покушение на Фицо

15 мая словацкий писатель Юрай Цинтула пытался убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В политика выстрелили из пистолета около пяти раз, после чего его доставили в больницу на вертолете.

Подробнее о покушении и какие могут быть мотивы у нападавшего - читайте в материале РБК-Украина.

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Роберт Фицо