В Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения

Покушение на Фицо

15 мая словацкий писатель Юрай Цинтула пытался убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В политика выстрелили из пистолета около пяти раз, после чего его доставили в больницу на вертолете.

Подробнее о покушении и какие могут быть мотивы у нападавшего - читайте в материале РБК-Украина.

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