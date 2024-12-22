У Словаччині розкритикували Фіцо за поїздку до Путіна
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Це не залишилося непоміченим на внутрішньополітичній арені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk.
За даними видання, лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав цю поїздку ганьбою для Словаччини та зрадою національних інтересів.
"Якби прем'єр-міністр дійсно був стурбований транзитом газу, він повинен був вести переговори з українською стороною, а не робити Словаччину інструментом російської пропаганди", - заявив він.
Тим часом член президентства PS і колишній глава дипломатії Іван Корчок назвав поїздку Фіцо поворотним моментом у словацькій зовнішній політиці.
"Після провалу в Брюсселі на саміті ЄС, коли ніхто в Євросоюзі не підтримав його прохання зберегти транзит газу через Україну, прем'єр-міністр поїхав стояти поруч з російським президентом. Це зрада союзників і Словаччини, це розрив у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату", - підсумував Корчок.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви. Там він зустрівся з Путіним.
Дана поїздка відбулась на фоні заяви українського президента Володимира Зеленського, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу до країн Європи і не дасть Росії можливість заробляти додаткові мільярди на крові українців.
Тоді Зеленський також додав, що будь-яка країна у світі, яка може отримати щось дешеве від РФ, через час стає залежною від Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.