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В Словакии раскритиковали Фицо за поездку к Путину

Словакия, Воскресенье 22 декабря 2024 21:04
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В Словакии раскритиковали Фицо за поездку к Путину Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Это не осталось незамеченным на внутриполитической арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

По данным издания, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.

"Если бы премьер-министр действительно был обеспокоен транзитом газа, он должен был вести переговоры с украинской стороной, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды", - заявил он.

Тем временем член президентства PS и бывший глава дипломатии Иван Корчок назвал поездку Фицо поворотным моментом в словацкой внешней политике.

"После провала в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер-министр поехал стоять рядом с российским президентом. Это предательство союзников и Словакии, это разрыв в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет мандата", - подытожил Корчок.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву. Там он встретился с Путиным.

Данная поездка состоялась на фоне заявления украинского президента Владимира Зеленского, что Украина не будет продолжать транзит российского газа в страны Европы и не даст России возможность зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев.

Тогда Зеленский также добавил, что любая страна в мире, которая может получить что-то дешевое от РФ, через время становится зависимой от России.

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Российская Федерация Роберт Фицо
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