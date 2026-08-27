В Словакии раскрыли подробности попытки поджога украинского завода Skyeton
Поджог был направлен против украинского производителя дронов Skyeton. За попыткой, вероятно, стоят российские спецслужбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Словакии, сообщает Reuters.
Подготовка поджога Skyeton
Прокуроры в Пряшеве заявили 27 августа, что спланированный тремя подозреваемыми на востоке Словакии поджог был направлен против Skyeton.
Компания, основанная в Украине, производит беспилотники для гражданского и военного использования в Украине и других странах.
Детали дела
Немецкий прокурор сообщил Reuters, что 26-летний латвиец был задержан в Гамбурге, и продолжается процедура его экстрадиции.
Словацкие прокуроры заявили, что двое других подозреваемых - латыш и украинец - были задержаны в Словакии. Повреждения имущества и пострадавших не было.
Местные СМИ сообщили, что в четверг суд постановил оставить их под стражей до завершения расследования.
Словацкая полиция пока не установила ни одного человека, подозреваемого в заказе нападения.
Группа, которая называет себя "Глобальные граждане против войны 1984" , взяла на себя ответственность в заявлении для Reuters и требовала освободить двух подозреваемых.
Что говорят в Skyeton
Компания Skyeton в комментарии для РБК-Украина официально отметила, что россияне регулярно пытаются атаковать их производственные мощности в Украине и их репутацию.
"Недавнее покушение на наше производство в Словакии - это очередное свидетельство того, что украинские оружейники им уже поперек горла, а значит, мы на правильном пути. Мы благодарим все службы и полицию, которые помогли предотвратить атаку и задержать участников преступления", - говорят в компании.
Также, по словам Skyeton, все производственные мощности, включая завод в Словакии, работают в первую очередь на обеспечение потребностей Сил обороны Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что полиция Словакии 25 августа предотвратила поджог завода по производству беспилотников. По делу задержаны трое иностранцев.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли значительное количество зажигательной смеси, а также инструменты, мобильные телефоны, фотоаппарат и написанный от руки план.
Также сообщалось, что в ФРГ суд вынес приговор украинцу, обвиняемому в шпионаже и подготовке диверсий в пользу России. Мужчину приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.