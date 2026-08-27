В Словакии раскрыли подробности попытки поджога украинского завода Skyeton

Поджог был направлен против украинского производителя дронов Skyeton. За попыткой, вероятно, стоят российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Словакии, сообщает Reuters.

Подготовка поджога Skyeton

Прокуроры в Пряшеве заявили 27 августа, что спланированный тремя подозреваемыми на востоке Словакии поджог был направлен против Skyeton.

Компания, основанная в Украине, производит беспилотники для гражданского и военного использования в Украине и других странах.

Детали дела

Немецкий прокурор сообщил Reuters, что 26-летний латвиец был задержан в Гамбурге, и продолжается процедура его экстрадиции.

Словацкие прокуроры заявили, что двое других подозреваемых - латыш и украинец - были задержаны в Словакии. Повреждения имущества и пострадавших не было.

Местные СМИ сообщили, что в четверг суд постановил оставить их под стражей до завершения расследования.

Словацкая полиция пока не установила ни одного человека, подозреваемого в заказе нападения.

Группа, которая называет себя "Глобальные граждане против войны 1984" , взяла на себя ответственность в заявлении для Reuters и требовала освободить двух подозреваемых.

Что говорят в Skyeton

Компания Skyeton в комментарии для РБК-Украина официально отметила, что россияне регулярно пытаются атаковать их производственные мощности в Украине и их репутацию.

"Недавнее покушение на наше производство в Словакии - это очередное свидетельство того, что украинские оружейники им уже поперек горла, а значит, мы на правильном пути. Мы благодарим все службы и полицию, которые помогли предотвратить атаку и задержать участников преступления", - говорят в компании.