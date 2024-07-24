У Словаччині пригрозили Україні через припинення транзиту російської нафти

Що відомо про ситуацію

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна припинила транзит російської нафти "Лукойлу" трубопроводом "Дружба". Від цього постачання залежать Словаччина та Угорщина. Обидві країни почали критикувати Україну через відмову від транзиту.

Словаччина та Угорщина також заявили, що хочуть на рівні ЄС домогтися консультацій з Україною, а також погрожують судом.

Детальніше про ситуацію з транзитом російської нафти - у матеріалі РБК-Україна.

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