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У Словаччині пригрозили Україні через припинення транзиту російської нафти

Фото: президент Словаччини Петер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Словаччині пригрозили Україні через припинення транзиту нафти російської компанії "Лукойл". Братислава стверджує, що може застосувати "невизначені взаємні заходи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennikn.

Відповідні заяви зробили президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк. Вони критикують відмову України транспортувати російську нафту.

Глава Міноборони заявив, що Україна "багато чим ризикує" і що нібито такі дії безвідповідальні.

Президент Пітер Пеллегріні допустив можливість того, що у разі збереження ситуації Словаччина може застосувати "невизначені взаємні заходи". Він нагадав, що Словаччина допомогла Україні з реверсом газу та допомагає з постачанням електроенергії.

"Якщо ситуація не покращиться, нам доведеться реагувати", - сказав він, додавши, що Словаччина не заслуговує таке ставлення з боку України.

 

Що відомо про ситуацію

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна припинила транзит російської нафти "Лукойлу" трубопроводом "Дружба". Від цього постачання залежать Словаччина та Угорщина. Обидві країни почали критикувати Україну через відмову від транзиту.

Словаччина та Угорщина також заявили, що хочуть на рівні ЄС домогтися консультацій з Україною, а також погрожують судом.

Детальніше про ситуацію з транзитом російської нафти - у матеріалі РБК-Україна.

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