В Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита российской нефти

Что известно о ситуации

Напомним, недавно стало известно, что Украина прекратила транзит российской нефти "Лукойлу" по трубопроводу "Дружба". От этой поставки зависят Словакия и Венгрия. Обе страны начали критиковать Украину из-за отказа от транзита.

Словакия и Венгрия также заявили, что хотят на уровне ЕС добиться консультаций с Украиной, а также угрожают судом.

Детальнее о ситуации с транзитом российской нефти - в материале РБК-Украина.

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