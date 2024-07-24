В Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита российской нефти

В Словакии пригрозили Украине из-за прекращения транзита нефти российской компании "Лукойл". Братислава утверждает, что может применить "неопределенные взаимные меры".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennikn.
Соответствующие заявления сделали президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Они критикуют отказ Украины транспортировать российскую нефть.
Глава Минобороны заявил, что Украина "многим рискует" и что якобы такие действия безответственны.
Президент Питер Пеллегрини допустил возможность того, что в случае сохранения ситуации, Словакия может применить "неопределенные взаимные меры". Он напомнил, что Словакия помогла Украине с реверсом газа и помогает со снабжением электроэнергией.
"Если ситуация не улучшится, нам придется реагировать", - сказал он, добавив, что Словакия не заслуживает такого отношения со стороны Украины.
Напомним, недавно стало известно, что Украина прекратила транзит российской нефти "Лукойлу" по трубопроводу "Дружба". От этой поставки зависят Словакия и Венгрия. Обе страны начали критиковать Украину из-за отказа от транзита.
Словакия и Венгрия также заявили, что хотят на уровне ЕС добиться консультаций с Украиной, а также угрожают судом.
Детальнее о ситуации с транзитом российской нефти - в материале РБК-Украина.
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