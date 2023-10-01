У Словаччині один з лідерів виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні

У Словаччині різко змінили думку про надання військової допомоги Україні. Це сталося після проведення виборів.

За його словами, про військову допомогу Україні "більше не йдеться". На його думку, Словаччині "більше нічого надіслати" Україні.

При цьому у Словаччині вже заявляють, що нова влада хоче максимально перевірити, чи була законною попередня військова допомога, надана Україні.

Місцеве видання наголошує, що з заяв Пеллегріні залишається незрозумілим, як його політична сила реагує на комерційні замовлення на виробництво зброї чи боєприпасів для України, які виконують як державні, так і приватні оборонні компанії.

Варто зазначити, що до проведення виборів у Словаччині колишній прем'єр Петер Пеллегріні та його соціал-демократична партія HLAS виступали за продовження допомоги Україні та санкцій проти РФ. Партія HLAS, за попереднім підрахунком голосів, посідає третє місце на виборах і може увійти в коаліцію з проросійською SMER.

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. За результатами обробки понад 99% протоколів, найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Політична сила HLAS Пеллегріні на третьому місці з 14,96% голосами. Ця партія може вступити в коаліцію якз прозахідними, так і з проросійськими силами.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.