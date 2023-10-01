В Словакии один из лидеров выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине

В Словакии резко изменили мнение о предоставлении военной помощи Украине. Это случилось после проведения выборов.

По его словам, о военной помощи Украине "больше речь не идет". По его мнению, Словакии "больше нечего отправить" Украине.

При этом в Словакии уже заявляют, что новые власти хотят максимально проверить, была ли законной предыдущая военная помощь, оказанная Украине.

Местное издание отмечает, что по заявлениям Пеллегрини остается непонятным, как его политическая сила реагирует на коммерческие заказы на производство оружия или боеприпасов для Украины, которые выполняются как государственными, так и частными оборонными компаниями.

Следует отметить, что до проведения выборов в Словакии бывший премьер Петер Пеллегрини и его социал-демократическая партия HLAS выступали за продление помощи Украине и санкции против РФ. Партия HLAS, по предварительному подсчету голосов, занимает третье место на выборах и может войти в коалицию с пророссийской SMER.

Выборы в Словакии

Напомним, вчера, 30 сентября, в Словакии прошли местные выборы. По результатам обработки более 99% протоколов, больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Политическая сила HLAS Пеллегрини на третьем месте с 14,96% голосов. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и с пророссийскими силами.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.