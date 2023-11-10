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У Словаччині обурені активною діяльністю угорських шпигунів у країні, - ЗМІ

П'ятниця 10 листопада 2023 04:45
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У Словаччині обурені активною діяльністю угорських шпигунів у країні, - ЗМІ Фото: у Словаччині обурені активною діяльністю угорських шпигунів у країні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Словаччина обурена активною діяльністю угорських шпигунів під дипломатичним прикриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vsquare.

Словацький чиновник на умовах анонімності розповів, що Угорщина за останні місяці направила до Братислави офіцерів розвідки під виглядом дипломатів, що практично не зустрічається між членами ЄС та НАТО.

Повідомляється, що деякі з цих шпигунів обіймають високі посади як у угорському посольстві, так і в інших угорських держустановах у Братиславі. При цьому Словаччина не має наміру надсилати таких дипломатів, щоб не погіршувати відносини з Угорщиною.

"Це настільки незвичайно для союзників, що ми просто не знаємо, що з цим робити. Нам потрібно мати добрі стосунки з Угорщиною, тому ми не можемо вчинити так само, як із Росією", – сказало джерело видання.

За його словами, стурбованість уряду Словаччини нещодавньою таємною зустріччю послів Угорщини та Росії пов'язана з участю угорської громади у поширенні проросійської дезінформації в країні.

Новий уряд Словаччини та відносини з Україною

У вересні у Словаччині відбулися парламентські вибори. У результаті прем'єр-міністром став лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо. Раніше він заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Глава уряду Словаччини також підтвердив відмову від допомоги Україні під час виступу перед членами парламентського комітету з питань європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня.

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від військової допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

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Угорщина Роберт Фицо
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