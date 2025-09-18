У Словаччині назвали варіант, за якого відмовляться від російської нафти

Словаччина зайняла обережну позицію в питанні зниження імпорту російської нафти і газу. Міністр економіки Деніса Сакова наголосила, що країна протистоятиме тиску з боку США, доки не створить необхідних умов для диверсифікації.

За її словами, передчасні кроки можуть обернутися значним ударом по промисловості та економіці. Міністр пояснила, що головне завдання - розвиток інфраструктури для приймання і транспортування альтернативних поставок, без чого неможливо взяти на себе довгострокові зобов'язання.

Сакова розповіла, що озвучила позицію Братислави на переговорах у Відні з міністром енергетики США Крісом Райтом. Вона зазначила, що американська сторона зрозуміла аргументи Словаччини та визнала необхідність розширення енергетичних проєктів у Європі.

Міністр додала, що країна готова відмовитися від співпраці з Росією в енергетичній сфері, якщо будуть доступні альтернативні маршрути й достатні обсяги.

Водночас Сакова уточнила, що повне припинення постачань із Росії наразі несе ризики, оскільки Словаччина перебуває в кінці західних маршрутів. Вона запевнила, що за наявності достатньої пропускної здатності альтернативних напрямків Братислава не стане перешкоджати диверсифікації.