В Словакии назвали вариант, при котором откажутся от российской нефти

Словакия заняла осторожную позицию в вопросе снижения импорта российской нефти и газа. Министр экономики Дениса Сакова подчеркнула, что страна будет противостоять давлению со стороны США, пока не создаст необходимые условия для диверсификации.

По ее словам, преждевременные шаги могут обернуться значительным ударом по промышленности и экономике. Министр пояснила, что главная задача — развитие инфраструктуры для приема и транспортировки альтернативных поставок, без чего невозможно взять на себя долгосрочные обязательства.

Сакова рассказала, что озвучила позицию Братиславы на переговорах в Вене с министром энергетики США Крисом Райтом. Она отметила, что американская сторона поняла аргументы Словакии и признала необходимость расширения энергетических проектов в Европе.

Министр добавила, что страна готова отказаться от сотрудничества с Россией в энергетической сфере, если будут доступны альтернативные маршруты и достаточные объемы.

При этом Сакова уточнила, что полное прекращение поставок из России в настоящий момент несет риски, так как Словакия находится в конце западных маршрутов. Она заверила, что при наличии достаточной пропускной способности альтернативных направлений Братислава не станет препятствовать диверсификации.