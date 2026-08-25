У Словаччині готували підпал заводу з дронами: поліція затримала трьох іноземців

Двох підозрюваних правоохоронці затримали на території Словаччини, ще одного - у Німеччині. За даними поліції, внаслідок запланованої атаки ніхто не постраждав, а майно підприємства не було пошкоджене.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значну кількість запалювальної суміші, а також інструменти, мобільні телефони, фотоапарат і написаний від руки план.

Особливу увагу слідства привернуло те, що на момент запланованого нападу на території підприємства могли перебувати близько 70 людей.

Затриманим висунули звинувачення у навмисному створенні загрози громадській безпеці.

Водночас поліція не повідомила, який саме завод був ціллю. Правоохоронці також не розкривають його точного місцезнаходження та не називають людину, яка могла замовити підпал.

Розслідування справи триває.

Словаччина є членом НАТО та Європейського Союзу і межує з Україною на сході.