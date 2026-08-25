В Словакии готовили поджог завода с дронами: полиция задержала троих иностранцев

Двое подозреваемых правоохранители задержали на территории Словакии, еще одного - в Германии. По данным полиции, в результате запланированной атаки никто не пострадал, а имущество предприятия не было повреждено.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли значительное количество зажигательной смеси , а также инструменты, мобильные телефоны, фотоаппарат и написанный от руки план.

Особое внимание следствия привлекло то, что к моменту запланированного нападения на территории предприятия могли находиться около 70 человек .

Задержанным предъявлены обвинения в умышленном создании угрозы общественной безопасности .

В то же время, полиция не сообщила, какой именно завод был целью. Правоохранители также не раскрывают его точное местонахождение и не называют человека, который мог заказать поджог.

Расследование дела продолжается.

Словакия является членом НАТО и Европейского Союза и граничит с Украиной на востоке.