Словаччина підтримає ініціативу Чехії щодо постачання боєприпасів в Україну, - президент

Глава словацької держави на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом зазначив, що Братислава надає Києву підтримку, про яку говорять не часто. Зокрема, це стосується постачання електроенергії.

Також Пеллегріні підтвердив, що Словаччина бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.

"Ми зробимо значний внесок за допомогою своїх виробничих потужностей для успіху чеської діяльності із закупівлі боєприпасів", - зазначив Пеллегріні.

За його словами, Словаччина значно збільшила виробництво та ремонт снарядів західних калібрів.

"Значна частина із зібраних Чехією боєприпасів зрештою буде відновлена і вироблена безпосередньо на словацьких заводах", - розповів Пеллегріні.

Також глава словацької держави запланував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться або цього тижня у Брюсселі під час Європейської ради, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.