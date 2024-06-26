Словаччина підтримає ініціативу Чехії щодо постачання боєприпасів в Україну, - президент

Словаччина допоможе модернізувати боєприпаси для України, які купують у рамках чеської ініціативи.
Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.
Глава словацької держави на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом зазначив, що Братислава надає Києву підтримку, про яку говорять не часто. Зокрема, це стосується постачання електроенергії.
Також Пеллегріні підтвердив, що Словаччина бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.
"Ми зробимо значний внесок за допомогою своїх виробничих потужностей для успіху чеської діяльності із закупівлі боєприпасів", - зазначив Пеллегріні.
За його словами, Словаччина значно збільшила виробництво та ремонт снарядів західних калібрів.
"Значна частина із зібраних Чехією боєприпасів зрештою буде відновлена і вироблена безпосередньо на словацьких заводах", - розповів Пеллегріні.
Також глава словацької держави запланував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться або цього тижня у Брюсселі під час Європейської ради, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.
Нагадаємо, раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відмовився брати участь у наданні коштів на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.
Також він різко розкритикував ініціативу громадян Словаччини, котрі почали збирати кошти на снаряди самостійно. Прем'єр стверджував, що йому "нічого сказати" людям, які вважають, що боєприпаси важливіші за "хворих на рак у Словаччині".
Зазначимо, словаки зібрали кілька мільйонів євро на снаряди для України.
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