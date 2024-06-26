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Словакия поддержит инициативу Чехии по поставкам боеприпасов в Украину, - президент

Фото: Петер Пеллегрини, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия поможет модернизировать боеприпасы для Украины, которые закупают в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

Глава словацкого государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом отметил, что Братислава оказывает Киеву поддержку, о которой говорят не часто. В частности, это касается поставок электроэнергии. 

Также Пеллегрини подтвердил, что Словакия участвует в поддержке чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. 

"Мы внесем значительный вклад при помощи своих производственных мощностей для успеха чешской деятельности по закупке боеприпасов", - отметил Пеллегрини. 

По его словам, Словакия значительно увеличила производство и ремонт снарядов западных калибров. 

"Значительная часть из собранных Чехией боеприпасов в конечном итоге будет восстановлена и произведена непосредственно на словацких заводах", - рассказал Пеллегрини. 

Также глава словацкого государства запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится либо на этой неделе в Брюсселе во время Европейского совета, либо во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

Скандальные заявления Фицо

Напомним, ранее премьер Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в предоставлении средств на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

Также он резко раскритиковал инициативу граждан Словакии, которые начали собирать средства на снаряды самостоятельно. Премьер утверждал, что ему "нечего сказать" людям, которые считают, что боеприпасы важнее "больных раком в Словакии".

Отметим, словаки собрали несколько млн евро на снаряды для Украины.

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