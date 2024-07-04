Словаччина збільшить постачання електроенергії в Україну, - президент

Словаччина готується збільшити постачання електроенергії в Україну в осінньо-зимовий період.
Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.
Пеллегріні зазначив, що Словаччина насправді багато допомагає Україні. За його словами, про це свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії в Україну, потужності якої знищуються ударами РФ.
"Він початку воєнного конфлікту Словаччина поставила до України понад 40 тисяч кВт год електроенергії, що певним чином призвело до стабілізації енергосистеми України. Ми готуємося на осінньо-зимовий сезон, який імовірно буде критичним для України", - сказав словацький президент.
Він також наголосив, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів з боку Росії на сході й півдні України.
Зазначимо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово висловлював свою проросійську риторику. Зокрема, він наполягав на тому, що війна є "замороженим конфліктом" і не може бути вирішена за допомогою військової допомоги Україні.
Також Фіцо відмовився брати участь у наданні коштів на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.
Окрім того, він різко розкритикував ініціативу громадян Словаччини, які почали збирати кошти на снаряди для України самостійно.
Пізніше новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна допоможе модернізувати боєприпаси для України, які купують у рамках чеської ініціативи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.