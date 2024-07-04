Словакия увеличит поставки электроэнергии в Украину, - президент

Словакия готовится увеличить поставки электроэнергии в Украину в осенне-зимний период.
Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.
Пеллегрини отметил, что Словакия действительно много помогает Украине. По его словам, об этом свидетельствует увеличение производства боеприпасов и орудийных стволов на словацких оборонных заводах, а также экспорт электроэнергии в Украину, мощности которой уничтожаются ударами РФ.
"Он начала военного конфликта Словакия поставила в Украину более 40 тысяч кВтч электроэнергии, что привело к стабилизации энергосистемы Украины. Мы готовимся на осенне-зимний сезон, который, вероятно, будет критическим для Украины", - сказал словацкий президент.
Он также отметил, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны России на востоке и юге Украины.
Отметим, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно выражал свою пророссийскую риторику. В частности, он настаивал на том, что война есть "замороженный конфликт" и не может быть решена с помощью военной помощи Украине.
Также Фицо отказался участвовать в предоставлении средств на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
Кроме того, он резко раскритиковал инициативу граждан Словакии, которые начали собирать средства на снаряды для Украины самостоятельно.
Позже новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна поможет модернизировать боеприпасы для Украины, которые покупают в рамках чешской инициативы.
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