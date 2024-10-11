Словаччина вже не може передавати Україні зброю, але допоможе по-іншому, - МЗС

Словаччина більше не постачатиме Україні військове озброєння. Проте країна знайшла інший спосіб допомагати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Словаччина більше не буде постачати Україні військові матеріали за рахунок запасів власної армії, оскільки, на його думку, у неї більше немає вільних грошей.
Однак країна знайшла інший варант допомоги українському війську. За словами Бланара, Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях.
Він пояснив, що це буде спільна робота з Німеччиною, яка фінансуватиме ремонт техніки, а Словаччина надасть приміщення.
Зауважимо, що ремонтна майстерня, яка розташована у військовій частині словацької армії в місті Міхаловце, почала працювати ще наприкінці 2022 року. А наразі, за словами Бланара, Словаччина хоче розширити її в рамках своєї допомоги Україні.
Нагадаємо, що уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинив військову допомогу Україні з державних запасів ще восени минулого року після приходу до влади.
Однак, за словами Бланара, Братислава продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні, яка вже понад два роки протистоїть російській агресії. Вона також планує брати участь у розмінуванні території країни.
РБК-Україна також повідомляло, що Україна планує спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки. Зокрема, йдеться про машини для розмінування "Bozena".
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