Словакия уже не может передавать Украине оружие, но поможет иначе, - МИД

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия больше не будет поставлять Украину военные материалы за счет запасов собственной армии, поскольку, по его мнению, у нее больше нет свободных денег.

Однако страна нашла другой вариант помощи украинскому войску. По словам Бланара, Словакия хочет расширить ремонтную базу украинской военной техники в Михаловцах.

Он пояснил, что это будет совместная работа с Германией, которая будет финансировать ремонт техники, а Словакия предоставит помещение.

Заметим, что ремонтная мастерская, расположенная в военной части словацкой армии в городе Михаловце, начала работать еще в конце 2022 года. По словам Бланара, Словакия хочет расширить ее в рамках своей помощи Украине.