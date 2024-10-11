Словакия уже не может передавать Украине оружие, но поможет иначе, - МИД

Словакия больше не будет поставлять Украину военное вооружение. Однако страна нашла другой способ помогать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия больше не будет поставлять Украину военные материалы за счет запасов собственной армии, поскольку, по его мнению, у нее больше нет свободных денег.

Однако страна нашла другой вариант помощи украинскому войску. По словам Бланара, Словакия хочет расширить ремонтную базу украинской военной техники в Михаловцах.

Он пояснил, что это будет совместная работа с Германией, которая будет финансировать ремонт техники, а Словакия предоставит помещение.

Заметим, что ремонтная мастерская, расположенная в военной части словацкой армии в городе Михаловце, начала работать еще в конце 2022 года. По словам Бланара, Словакия хочет расширить ее в рамках своей помощи Украине.