Словакия уже не может передавать Украине оружие, но поможет иначе, - МИД
Словакия больше не будет поставлять Украину военное вооружение. Однако страна нашла другой способ помогать Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия больше не будет поставлять Украину военные материалы за счет запасов собственной армии, поскольку, по его мнению, у нее больше нет свободных денег.
Однако страна нашла другой вариант помощи украинскому войску. По словам Бланара, Словакия хочет расширить ремонтную базу украинской военной техники в Михаловцах.
Он пояснил, что это будет совместная работа с Германией, которая будет финансировать ремонт техники, а Словакия предоставит помещение.
Заметим, что ремонтная мастерская, расположенная в военной части словацкой армии в городе Михаловце, начала работать еще в конце 2022 года. По словам Бланара, Словакия хочет расширить ее в рамках своей помощи Украине.
Напомним, что правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратило военную помощь Украине по государственным запасам еще осенью прошлого года после прихода к власти.
Однако, по словам Бланара, Братислава продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, уже более двух лет противостоящей российской агрессии. Она также намерена участвовать в разминировании территории страны.
РБК-Украина также сообщало, что Украина планирует совместное со словацкими предприятиями производство инженерной техники. В частности, речь идет о машинах для разминирования "Bozena".
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