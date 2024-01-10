Словаччина відмовилася засудити постачання ракет із КНДР до Росії: "немає доказів"

"До міністерства закордонних справ Словаччини було направлено текст, який не можна коментувати. У ньому явно містяться результати, які необхідно спочатку вивчити. Наша сторона не має такої інформації, яка б підтвердила походження балістичних ракет", - сказано в заяві відомства.

Там уточнили, що якщо санкції Ради безпеки ООН, які передбачають ембарго на постачання північнокорейської зброї, було порушено, то Словаччина очікує на відповідні висновки від Радбезу.

У міністерстві додали, що уважно стежитимуть за розвитком подій у цьому питанні і приєднаються до ініціативи, як тільки будуть отримані "неспростовні докази".

Варто зауважити, що після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Вона, зокрема, припинила військову допомогу Україні.

Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про "громадянську війну" в Україні та не визнавав російського вторгнення.

Що передувало

Нагадаємо, раніше майже 50 країн підписали декларацію, яка засуджує постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.

Декларацію підписали майже всі країни ЄС, окрім двох - Угорщини та Словаччини.

Інформацію про передачу такої зброї країні-агресору оприлюднив Білий дім. За словами координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Росія вже кілька разів запускала такі ракети по Україні.

Зокрема, відомо про те, що Росія щонайменше завдавала удару північнокорейськими ракетами по Запорізькій області.