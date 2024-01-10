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Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в Россию: "нет доказательств"

Фото: Юрай Бланар, глава МИД Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия не захотела подписывать декларацию, которая содержит осуждение поставок северокорейских ракет в Россию. Власти оправдываются "отсутствием доказательств".

Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел Словакии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

"В министерство иностранных дел Словакии был направлен текст, который нельзя комментировать. В нем явно содержатся результаты, которые необходимо сначала изучить. Наша сторона не располагает такой информацией, которая подтвердила бы происхождение баллистических ракет", - сказано в заявлении ведомства. 

Там уточнили, что если санкции Совета безопасности ООН, которые предусматривают эмбарго на поставки северокорейского оружия, были нарушены, то Словакия ожидает соответствующих выводов от Совбеза. 

В министерстве добавили, что будут внимательно следить за развитием событий в этом вопросе и присоединятся к инициативе, как только будут получены "неопровержимые доказательства".

Стоит заметить, что после осенних выборов в Словакии ко власти пришла пророссийская партия. Она, в частности, прекратила военную помощь Украине. 

Новый министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар еще в 2014 году говорил о "гражданской войне" в Украине и не признавал российское вторжение. 

Что предшествовало

Напомним, ранее почти 50 стран подписали декларацию, которая осуждает поставки северокорейских баллистических ракет России. 

Декларацию подписали почти все страны ЕС, кроме двух - Венгрии и Словакии. 

Информацию о передаче такого оружия стране-агрессору обнародовал Белый дом. По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Россия уже несколько раз запускала такие ракеты по Украине. 

В частности, известно о том, что Россия по меньшей мере наносила удар северокорейскими ракетами по Запорожской области

 

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