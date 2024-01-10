Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в Россию: "нет доказательств"

"В министерство иностранных дел Словакии был направлен текст, который нельзя комментировать. В нем явно содержатся результаты, которые необходимо сначала изучить. Наша сторона не располагает такой информацией, которая подтвердила бы происхождение баллистических ракет", - сказано в заявлении ведомства.

Там уточнили, что если санкции Совета безопасности ООН, которые предусматривают эмбарго на поставки северокорейского оружия, были нарушены, то Словакия ожидает соответствующих выводов от Совбеза.

В министерстве добавили, что будут внимательно следить за развитием событий в этом вопросе и присоединятся к инициативе, как только будут получены "неопровержимые доказательства".

Стоит заметить, что после осенних выборов в Словакии ко власти пришла пророссийская партия. Она, в частности, прекратила военную помощь Украине.

Новый министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар еще в 2014 году говорил о "гражданской войне" в Украине и не признавал российское вторжение.

Что предшествовало

Напомним, ранее почти 50 стран подписали декларацию, которая осуждает поставки северокорейских баллистических ракет России.

Декларацию подписали почти все страны ЕС, кроме двух - Венгрии и Словакии.

Информацию о передаче такого оружия стране-агрессору обнародовал Белый дом. По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Россия уже несколько раз запускала такие ракеты по Украине.

В частности, известно о том, что Россия по меньшей мере наносила удар северокорейскими ракетами по Запорожской области.