Президент Словаччини запропонував провести "переговори" між РФ і Україною в Братиславі

Європейським політикам необхідно активізувати дипломатію для завершення війни в Україні, і в разі необхідності, мирні переговори можна буде провести в Братиславі.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Topky.sk .

Він уточнив, що перед європейськими та словацькими політиками стоїть фундаментальне завдання щодо забезпечення миру в Україні.

І одразу ж додав, що в разі потреби запропонує для "мирних переговорів" і Братиславу, яка має, за його словами, досвід проведення подібного саміту.

"Давайте поговоримо про припинення вогню, про мирні сценарії, давайте активізовувати дипломатію і сприймати зброю як останній засіб", - сказав президент.