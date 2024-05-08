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Президент Словаччини запропонував провести "переговори" між РФ і Україною в Братиславі

Середа 08 травня 2024 16:55
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Президент Словаччини запропонував провести "переговори" між РФ і Україною в Братиславі Архівне фото: президент Словаччини Петер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейським політикам необхідно активізувати дипломатію для завершення війни в Україні, і в разі необхідності, мирні переговори можна буде провести в Братиславі.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Topky.sk.

Він уточнив, що перед європейськими та словацькими політиками стоїть фундаментальне завдання щодо забезпечення миру в Україні.

І одразу ж додав, що в разі потреби запропонує для "мирних переговорів" і Братиславу, яка має, за його словами, досвід проведення подібного саміту.

"Давайте поговоримо про припинення вогню, про мирні сценарії, давайте активізовувати дипломатію і сприймати зброю як останній засіб", - сказав президент.

Позиція чиновників зі Словаччини щодо війни в Україні

Від самого початку Словаччина активно підтримувала Україну в її обороні від російської агресії та передавала військову допомогу для ЗСУ.

Однак потім до влади прийшов прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який відмовився допомагати Україні зброєю і став частіше говорити про необхідність проводити "мирні переговори" з Росією.

А на початку квітня президентом Словаччини обрали соратника Фіцо Петера Пеллегріні, який також висловлюється за "дипломатичне вирішення" війни в Україні.

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