Фіцо пообіцяв блокувати вступ України в НАТО, поки буде при владі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти України в НАТО. Та нагадав, що членство мають ратифікувати всі члени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda .

Крім того, Фіцо вчергове повторив наратив про те, що членство України в НАТО могло б стати основою для третьої світової війни.

"Поки я є прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду вести депутатів, на яких я маю політичний контроль як голова партії, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО", - сказав Фіцо.

Вступ України до НАТО

На саміті НАТО у Вашингтоні на початку липня Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу, проте цього так і не сталося. НАТО обмежилась лише заявою про те, що процес вступу України до Альянсу є "незворотнім".

Сьогодні The Washington Post повідомив, що країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу.

Український президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна зосереджена на запрошенні до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.