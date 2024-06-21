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Словаччина – Україна: стартові склади команд на матч Євро-2024 – Ребров зробив 4 заміни

Фото: Анатолій Трубін повертається до основи "синьо-жовтих" (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України випустить чотирьох нових виконавців на матч проти збірної Словаччини в другому турі групового етапу чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч Словаччина – Україна відбудеться 21 червня в Дюссельдорфі. Поєдинок прийме "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зробив низку замін у стартовому складі. Місце у воротах замість Андрія Луніна займе Анатолій Трубін. Повністю змінився правий фланг – Олександр Тимчик і Андрій Ярмоленко замінили Юхима Коноплю і Віктора Циганкова відповідно.

Прогнозованою стала поява Володимира Бражка в центрі поля. Він замінив ветерана Тараса Степаненка. Разом із ним трикутник у середній лінії утворять Микола Шапаренко та Георгій Судаков.

Стартові склади команд на матч Словаччина – Україна на груповому етапі Євро-2024:

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженік, Гараслін

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Бражко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

 

До слова, вранці підготували анонс поєдинку Словаччини та України на Євро-2024.

Нагадаємо, раніше опублікували прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

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