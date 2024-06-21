Словакия – Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров сделал 4 замены

Тренерский штаб национальной команды Украины выпустит четырех новых исполнителей на матч против сборной Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сделал ряд замен в стартовом составе. Место в воротах вместо Андрея Лунина займет Анатолий Трубин. Полностью изменился правый фланг – Александр Тымчик и Андрей Ярмоленко заменили Ефима Коноплю и Виктора Цыганкова соответственно.
Прогнозируемым стало появление Владимира Бражко в центре поля. Он заменил ветерана Тараса Степаненко. Вместе с ним треугольник в средней линии создадут Николай Шапаренко и Георгий Судаков.
Стартовые составы команд на матч Словакия – Украина на групповом этапе Евро-2024:
Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Бражко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик
К слову, утром подготовили анонс поединка Словакии и Украины на Евро-2024.
Напомним, ранее опубликовали превью группы E Евро-2024 со сборными Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.
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