RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия – Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров сделал 4 замены

Фото: Анатолий Трубин возвращается в основу "сине-желтых" (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины выпустит четырех новых исполнителей на матч против сборной Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сделал ряд замен в стартовом составе. Место в воротах вместо Андрея Лунина займет Анатолий Трубин. Полностью изменился правый фланг – Александр Тымчик и Андрей Ярмоленко заменили Ефима Коноплю и Виктора Цыганкова соответственно.

Прогнозируемым стало появление Владимира Бражко в центре поля. Он заменил ветерана Тараса Степаненко. Вместе с ним треугольник в средней линии создадут Николай Шапаренко и Георгий Судаков.

Стартовые составы команд на матч Словакия – Украина на групповом этапе Евро-2024:

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Бражко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

 

К слову, утром подготовили анонс поединка Словакии и Украины на Евро-2024.

Напомним, ранее опубликовали превью группы E Евро-2024 со сборными Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024Сборная Украины