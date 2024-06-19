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Словаччина – Україна: де дивитися матч Євро-2024

Дюссельдорф, Середа 19 червня 2024 11:30
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Словаччина – Україна: де дивитися матч Євро-2024 Фото: Георгій Судаков (ліворуч) не виправдав сподівань проти Румунії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України продовжить виступи на цьогорічному чемпіонаті Європи поєдинком проти збірної Словаччини.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Словаччина – Україна відбудеться 21 червня в Дюссельдорфі. Поєдинок прийме "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Хмельницький" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

О 14:40 там розпочнеться передматчева студія. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти словацьких "соколів" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Коментаторів матчу назвуть пізніше.

У стартовому турі збірна України розгромно поступилася Румунії (0:3). Натомість словацька збірна подарувала сенсацію, мінімально здолавши Бельгію. Єдиний м'яч оформив нападник Іван Шранц.

До слова, раніше Ліга чемпіонів та інші єврокубки отримали транслятора на три сезони.

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