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Словакия – Украина: где смотреть матч Евро-2024

Дюссельдорф, Среда 19 июня 2024 11:30
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Словакия – Украина: где смотреть матч Евро-2024 Фото: Георгий Судаков (слева) не оправдал надежд против Румынии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины продолжит выступления на чемпионате Европы поединком против сборной Словакии.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

В 14:40 там начнется предматчевая студия. Трансляция встречи "сине-желтых" против словацких "соколов" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментаторов матча назовут позже.

В стартовом туре сборная Украины разгромно уступила Румынии (0:3). Словацкая сборная подарила сенсацию, минимально одолев Бельгию. Единственный мяч оформил нападающий Иван Шранц.

К слову, ранее Лига чемпионов и другие еврокубки получили транслятора на три сезона.

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