Словакия – Украина: где смотреть матч Евро-2024

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Хмельницкий" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

В 14:40 там начнется предматчевая студия. Трансляция встречи "сине-желтых" против словацких "соколов" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментаторов матча назовут позже.

В стартовом туре сборная Украины разгромно уступила Румынии (0:3). Словацкая сборная подарила сенсацию, минимально одолев Бельгию. Единственный мяч оформил нападающий Иван Шранц.