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Словаччина – Україна: прогноз на матч Євро-2024

Дюссельдорф, Четвер 20 червня 2024 11:55
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Словаччина – Україна: прогноз на матч Євро-2024 Фото: "Синьо-жовті" програли румунам на старті Євро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України протистоятиме збірній Словаччини на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Словаччина – Україна відбудеться 21 червня в Дюссельдорфі. Поєдинок прийме "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

Для фахівців контори Favbet команда Сергія Реброва стала фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" склав 2,15. Натомість поставити на підсумковий успіх словацьких "соколів" можна з кефом 3,75. Нічия трохи вірогідніша з балом 3,30.

Любителі полоскотати нерви розглянуть варіант зі ставкою на точний рахунок. Наприклад, перемогу збірної України 2:0 запропонували з привабливим кефом 9,40. Ідея цікавої ставки – підопічні Реброва виграють в обох таймах з коефіцієнтом 5,00.

Схожі цифри підготували і австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" – ідентичні 2,15. Трохи більше тут вірять в потенційну звитягу збірної Словаччини з кефом 3,50. Той самий бал 3,30 виставили на нічию.

Персональні фанати Артема Довбика можуть закластися на те, що гол їхнього улюбленця буде першим у поєдинку. Коефіцієнт на такий розвиток подій склав 6,25. Непатріотична ставка з перемогою Словаччини за наявності забитих м'ячів України збільшить виграш у 6,75 разів.

У стартовому турі збірна України розгромно поступилася Румунії (0:3). Натомість словацька збірна подарувала сенсацію, мінімально здолавши Бельгію. Єдиний м'яч оформив нападник Іван Шранц.

До слова, раніше зібрали оновлені рекорди Євро-2024 в спеціальній підбірці.

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